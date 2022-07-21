بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصيني في الأيام المقبلة

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة.

وقال بايدن للصحفيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام العشرة المقبلة".

وستأتي المكالمة المزمعة منذ وقت طويل بين الزعيمين في ظل التوتر المستمر حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين إقليما منشقا عنها، كما ستأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حادا للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأميركيين.

كما ألقى بايدن بظلال من الشك على رحلة أفادت أنباء أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعتزم القيام بها إلى تايوان الشهر المقبل، إذ قال "أظن أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".