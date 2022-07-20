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كوت ديفوار ترفع التأهب بعد إصابتين بفيروس في غانا

عمليات تعقيم في غانا
21 يوليو 2022 01:24

رفعت كوت ديفوار درجة التأهب بسبب فيروس "ماربورج"، بعدما أعلنت غانا المجاورة تسجيل أول تفش للمرض النزفي شديد العدوى.
ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الصحة في كوت ديفوار قولها، في بيان، إن التحذير يأتي رداً على "خطر كبير من انتشار المرض".
وأوضحت السلطات أنه يتعين أن يتم الإبلاغ على الفور عن أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، داعية إلى جمع العينات بعناية والالتزام ببروتوكولات النقل.
كانت منظمة الصحة العالمية أفادت بأن السلطات الصحية في غانا أعلنت عن أول ظهور لمرض فيروس "ماربورج" في البلاد.
يأتي ذلك بعدما أكد مختبر تابع للمنظمة النتائج السابقة التي كان قد توصل إليها معهد "نوجوتشي" للأبحاث الطبية في غانا.
وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن المصابين من منطقة أشانتي الجنوبية توفيا وليس بينهما قرابة وقد ظهرت عليهما أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقيء.
وتعود إحدى الحالتين لشاب (26 عاماً) نقل إلى المستشفى في 26 يونيو الماضي وتوفي في اليوم التالي.
وكانت الحالة الثانية لرجل (51 عاماً) نقل إلى المستشفى في 28 يونيو وتوفي في نفس اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن "ماربورج" هي حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى، وأنها تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا.
وبحسب البيان، هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها اكتشاف المرض في غرب أفريقيا.
وأعلنت غينيا تسجيل حالة في 16 سبتمبر 2021، بعد خمسة أسابيع من اكتشاف الحالة الأولى.

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