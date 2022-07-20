لبنان.. دعوات لحذف «أصفار» لمواجهة أزمة العملة

دينا محمود (لندن)

في الوقت الذي تتواصل فيه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ أكثر من عامين ونصف العام، بما يُثقل كاهل سكان هذا البلد الذين تآكلت قدرتهم الشرائية بفعل انهيار الليرة بنسبة تفوق 90%، تجدد الجدل خلال الأسابيع القليلة الماضية، حول إمكانية تعزيز قيمة العملة المحلية، من خلال إعادة تقييمها عبر حذف أصفار منها.

وكان على رأس من طرحوا هذا الاقتراح في الآونة الأخيرة، رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي قال إن مصرفه سيقترح على الحكومة الجاري تشكيلها في بيروت، سن قانون يقضي بإصدار فئات أكبر من الليرة، بهدف تسهيل استخدامها، في ظل انخفاض قيمتها بشكل هائل ومتسارع أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي.

ويعني ذلك عملياً، حذف أصفار من العملة اللبنانية، كما حدث من قبل مع الليرة التركية، بموجب قانون صدر في مطلع عام 2004، أفضى إلى إعادة تقييمها، بحذف 6 أصفار منها، اعتباراً من يناير من العام التالي لذلك.

كما سبق أن سارت الكثير من دول العالم على هذا الطريق، مثل إيران وهولندا والأرجنتين والبرازيل، وكذلك ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، إثر ما سببته تبعاتها من خسائر فادحة، لحقت بهذا البلد وبنيته التحتية.

وفي الوقت الراهن، تشكل فئة 100 ألف ليرة، أعلى فئات العملة اللبنانية، وذلك في وقت بلغ فيه سعر الدولار الواحد في السوق السوداء للعملات، ما يشارف 29 ألفاً و450 ليرة، وهو ما يوجب بنظر مؤيدي خيار حذف الأصفار، الإسراع بالمضي على هذا الدرب في أقرب وقت ممكن. ويقول هؤلاء إن إعادة تقييم الليرة، قد يسهم في تشجيع السكان والشركات العاملة في لبنان، على الاحتفاظ بالعملة المحلية، واستخدامها ومنع ما يُوصف بـ «الدولرة»، وهو مصطلح يعني الاستعاضة بالدولار الأميركي في التعاملات ليكون أشبه بالعملة الرسمية لدولة ما، بسبب انهيار قيمة عملتها المحلية.

ولكن خبراء تحدثوا لموقع «مودرن دبلوماسي» الإلكتروني، شددوا على أن مشكلات لبنان الاقتصادية، بحاجة إلى حلول أكثر جذرية، تفوق مجرد إعادة تقييم الليرة أو حتى تغيير اسمها كما اقترح البعض خلال الشهور القليلة الماضية، حتى برغم ما قد ينطوي على ذلك، من تأثيرات نفسية إيجابية ربما تساعد العملة اللبنانية، على استعادة بعض من مصداقيتها المتداعية.

فمن المستبعد على المدى البعيد، أن تعزز مثل هذه الحلول القدرة الشرائية للبنانيين بشكل كبير، أو تغير المعادلات التي تحكم العلاقة بين العرض والطلب على السلع في الأسواق، وهو ما سيقلل في نهاية المطاف، من تأثيرها المتوقع على معدلات التضخم المرتفعة بشدة في الوقت الحاضر. وشدد الخبراء على أن الدول التي تعصف بها أزمة اقتصادية ومالية عنيفة، كتلك التي تجتاح لبنان حالياً، تواجه الكثير من الصعوبات لاستعادة ثقة الأسواق المحلية والأجنبية في اقتصادها، وهو ما يستلزم منها إجراء إصلاحات حقيقية، وتعديل السياسات التي أوقعتها في حالة «السقوط الحر» التي تتردى فيها.

وبرأي هؤلاء الخبراء، سيؤدي الاكتفاء بحذف الأصفار من الليرة، دون أن يترافق ذلك مع تعديل كامل للسياسات الاقتصادية والنقدية في لبنان، إلى إفراغ هذا الخيار من مضمونه، وجعله بلا تأثير على أرض الواقع، وهو سيناريو يخشى كثيرون من إمكانية حدوثه، في ضوء تواصل الانقسامات على الساحة الداخلية، وتغليب الكثير من القوى السياسية أجنداتها الخاصة، على الصالح العام للبلاد.