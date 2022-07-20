خليفة جونسون.. امرأة أو بريطاني من أصل آسيوي

لندن (وكالات)

يتواجه الخصمان المحافظان ريشي سوناك وليز تراس، اللذان يقدمان رؤيتين مختلفتين بشأن استجابة بريطانيا للأزمات المتعددة التي تواجهها، في الأسابيع المقبلة للفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل بعد آخر تصويت أجراه نواب الحزب، أمس، في إطار عملية من عدة مراحل.

وزير المالية السابق سوناك الذي ينطلق من منصة وسطية من الاستقامة المالية بمؤازرة «الرسوم الخضراء» لمحاربة تغير المناخ، تصدر الساحة من جديد بحصوله على 137 صوتاً في الاقتراع الخامس والأخير.

وفازت وزيرة الخارجية ليز تراس في السباق المحتدم على المركز الثاني بفارق ضئيل بنيلها 113 صوتاً مقابل 105 أصوات لوزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت.

وسيتعين على سوناك وتراس الآن إقناع أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون الزعيم الجديد ورئيس الوزراء بعد سلسلة من التجمعات الانتخابية على مستوى البلاد في أغسطس. وستعلن النتيجة في الخامس من سبتمبر. لكن بريطانيا ستحصل على أول رئيس وزراء من أصل آسيوي أو ثالث امرأة في المنصب.

وساعدت استقالة سوناك من منصبه كوزير للمالية هذا الشهر في الإطاحة بالزعيم المنتهية ولايته بوريس جونسون بعد أشهر من الفضائح، وتقول تقارير، إن «داونينغ ستريت» سيدير حملة «أي شخص آخر ما عدا ريشي».

وخلال جلسة توجيه الأسئلة الأخيرة لرئيس الوزراء في مجلس العموم أمس، ألمح جونسون إلى دعم خطة تراس لخفض الضرائب، وحث خليفته على «خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد، حيث أمكن، لجعل هذا المكان أعظم مكان للعيش والاستثمار».

وأعلنت تراس، في تغريدة، أنها «مستعدة للانطلاق من اليوم الأول».

وأشار استطلاع لمركز «يوغوف»، نشر قبل التصويت إلى أن سوناك وعلى الرغم من الشعبية التي يحظى بها لدى نواب الحزب، هو المرشح الأقل شعبية بين أعضائه.