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الأمم المتحدة تشيد بتقدم المسار الأمني في ليبيا

ستيفاني وليامز
21 يوليو 2022 01:29

حسن الورفلي (بنغازي)

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أشادت الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة بفضل جهود اللواء الحداد واللواء الناظوري، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، كافة الأطراف السياسية إلى أن تحذو حذو العسكريين في روح التعاون والتوافق.
وعبرت وليامز عن سعادتها بما خلص إليه الاجتماع بين كل من الحداد والناظوري المبني وفق قولها على «العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 2020».
بدوره، قال مبعوث الولايات المتحدة الأميركية وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ‎ليبيا في الإشادة بالتقدم المحرز في المسار الأمني نحو مؤسسة عسكرية موحدة.
وعبر حساب السفارة في «تويتر» ظهيرة أمس الأربعاء، أفاد السفير أن «الولايات المتحدة تواصل دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد». 

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