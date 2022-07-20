مسلحون قبليون يطردون ميليشيات الحوثي من موقع استراتيجي في البيضاء

عدن (وكالات)

سيطر مسلحون قبليون بمحافظة البيضاء وسط اليمن، على أحد الجبال الاستراتيجية المهمة بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن مسلحين قبليين من أبناء قرية «خبزة» تمكنوا من السيطرة على جبل «الثعالب»، الذي يُعد أكبر جبل في «قيفة رداع» بمحافظة البيضاء، والذي كان يسيطر عليه الحوثيون.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين تمكنوا أيضاً من السيطرة على طقمين تابعين للحوثيين.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين الميليشيات الإرهابية وأبناء القبائل في قرية «خبزة» على خلفية مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيات في نقطة أمنية قريبة من القرية في ظروف غامضة.

وتحدث المركز الإعلامي لـ«مقاومة البيضاء» عن فشل الحوثيين في اقتحام قرية «خبزة».

وأوضح المركز أن هدنة كان قد تم التوصل إليهما مع ميليشيات الحوثي، إلا أن الأخيرة نكثت بالعهد ونقضته، مما أدى إلى معارك عنيفة بين أبناء القرية من جهة، وبين الميليشيات من جهة أخرى.

وأسفرت هذه المعارك، بحسب المركز، عن تدمير أحد الأطقم التابعة للحوثيين ومقتل وجرح من كانوا على متنه، لتتطور الاشتباكات وتمتد إلى جبل «الثعالب» الاستراتيجي في ذات المنطقة.

وشنت الميليشيات هجوماً بالسلاح الثقيل على قرية «خبزة» بعد أسبوع من فرضها حصار خانق على القرية.