العراق: مقتل وإصابة 13 شرطياً بهجوم «داعشي» في «صلاح الدين»

بغداد (الاتحاد)

قتل 6 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأُصيب 7 آخرون، في هجوم في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، شنه تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال مصدر أمني عراقي، إن عناصر «داعش» هاجموا قوات الشرطة الاتحادية «فرقة 17» فجر الأربعاء في قرية «المالحة» بمنطقة «مطيبيجة» الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين، موضحاً أن القوات الأمنية ردت على الهجوم الذي شنته عصابات «داعش»، لافتاً النظر إلى مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 4 آخرين من دون معرفة خسائر التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن عدد منفذي الهجوم كان 15 عنصراً من «داعش»، مفيداً أنه عقب انتهاء الهجوم شرعت القوات الأمنية في إجراء عملية تمشيط لتعقب أي عناصر مسلحة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي.

وأكد تضامن دول المجلس مع العراق والوقوف معه لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.

بدورها، أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها وتضامنها مع حكومة وشعب العراق لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام أمس، مقتل 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين إثر قصف استهدف منتجعاً سياحياً بمحافظة دهوك شمال العراق.

وذكرت الخلية في بيان أن «مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق تعرض إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 29 جميعهم من السياح المدنيين تم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو».

‎وأضاف البيان أن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى». ولم يذكر البيان الجهة التي قصفت المنتجع.