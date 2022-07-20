الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق: مقتل وإصابة 13 شرطياً بهجوم «داعشي» في «صلاح الدين»

جنديان عراقيان عند موقع الهجوم الإرهابي في «صلاح الدين» (أ ف ب)
21 يوليو 2022 01:29

بغداد (الاتحاد)

قتل 6 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية، وأُصيب 7 آخرون، في هجوم في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، شنه تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال مصدر أمني عراقي، إن عناصر «داعش» هاجموا قوات الشرطة الاتحادية «فرقة 17» فجر الأربعاء في قرية «المالحة» بمنطقة «مطيبيجة» الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين، موضحاً أن القوات الأمنية ردت على الهجوم الذي شنته عصابات «داعش»، لافتاً النظر إلى مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية وإصابة 4 آخرين من دون معرفة خسائر التنظيم الإرهابي.
وأشار إلى أن عدد منفذي الهجوم كان 15 عنصراً من «داعش»، مفيداً أنه عقب انتهاء الهجوم شرعت القوات الأمنية في إجراء عملية تمشيط لتعقب أي عناصر مسلحة.
وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي.
وأكد تضامن دول المجلس مع العراق والوقوف معه لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.
بدورها، أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، وقوفها وتضامنها مع حكومة وشعب العراق لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام أمس، مقتل 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين إثر قصف استهدف منتجعاً سياحياً بمحافظة دهوك شمال العراق.
وذكرت الخلية في بيان أن «مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق تعرض إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 9 أشخاص وجرح 29 جميعهم من السياح المدنيين تم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو».
‎وأضاف البيان أن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري بالحادث وإيفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى». ولم يذكر البيان الجهة التي قصفت المنتجع.

الشرطة العراقية
العراق
داعش
محافظة صلاح الدين
آخر الأخبار
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
تصاميم جامع النوري والمئذنة الحدباء (من المصدر)
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
كزافييه شاتيل
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©