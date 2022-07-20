الأردن: نتواصل مع سوريا بشأن المخاطر الأمنية على حدودنا

عمّان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، وجود تواصل بين بلاده وسوريا وروسيا، بشأن المخاطر الأمنية على حدود المملكة. جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية، وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وأفاد العاهل الأردني: «الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن». وتابع في السياق ذاته: «التعليمات واضحة بهذا الشأن وخط أحمر لا يمكن التهاون فيها».

وأضاف: «هناك تواصل مع الجانبين السوري والروسي بشأن المخاطر الأمنية على الحدود».

وفي 17 يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مؤخراً مقتل ضابط وعنصر من الجيش الأردني في مواجهة مسلحة مع مهربين. وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.