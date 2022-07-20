روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف مفاعل نووي

اتهمت روسيا، الأربعاء، أوكرانيا بإطلاق النار من طائرتين مسيرتين صوب مفاعل نووي في منطقة زابوريجيا الأوكرانية يوم الاثنين، لكنها قالت إن المفاعل لم تلحق به أضرار. ورفض مسؤولون أوكرانيون التعليق على هذا التقرير. والمنشأة المذكورة هي أكبر مفاعل نووي في أوروبا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "تشكيلات من القوميين الأوكرانيين استعملت طائرتين مسيرتين لتنفيذ هجوم على منشآت مفاعل زابوريجيا النووي لتوليد الطاقة. تم تدمير مسيرة لدى اقترابها من المفاعل... من حسن الحظ أن ذلك لم يؤد لأضرار في معدات المفاعل وحدوث كارثة".