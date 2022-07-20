الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف مفاعل نووي

المفاعل النووي في زابوريجيا
21 يوليو 2022 00:45

اتهمت روسيا، الأربعاء، أوكرانيا بإطلاق النار من طائرتين مسيرتين صوب مفاعل نووي في منطقة زابوريجيا الأوكرانية يوم الاثنين، لكنها قالت إن المفاعل لم تلحق به أضرار.
ورفض مسؤولون أوكرانيون التعليق على هذا التقرير. والمنشأة المذكورة هي أكبر مفاعل نووي في أوروبا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "تشكيلات من القوميين الأوكرانيين استعملت طائرتين مسيرتين لتنفيذ هجوم على منشآت مفاعل زابوريجيا النووي لتوليد الطاقة. تم تدمير مسيرة لدى اقترابها من المفاعل... من حسن الحظ أن ذلك لم يؤد لأضرار في معدات المفاعل وحدوث كارثة".

أخبار ذات صلة
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
المصدر: وكالات
أوكرانيا
مفاعل نووي
زابوريجيا
آخر الأخبار
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
تصاميم جامع النوري والمئذنة الحدباء (من المصدر)
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
كزافييه شاتيل
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©