روسيا تهدد بوقف صادراتها من النفط

نقلت نقلت وكالة "انترفاكس" للأنباء عن الكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمي إذا فُرض سقف للأسعار.

وتحث وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو.

ونقلت الوكالة عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي "إذا كانت هذه الأسعار، التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين، الأربعاء، إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

المصدر: رويترز