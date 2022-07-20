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إصابة وزير مصري بفيروس كورونا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري
20 يوليو 2022 23:12

أعلن متحدث، اليوم الأربعاء، إصابة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر بفيروس كورونا المستجد.
وقال محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الوزير ملتزم بالعزل المنزلي في الوقت الحالي بعد تعرضه للإصابة بـ«كورونا» وشعوره ببعض الأعراض المصاحبة للفيروس.
وأضاف أن صبحي يتبع كافة الإجراءات اللازمة والبروتوكول العلاجي للفيروس، مشيراً إلى أن حالته مستقرة ومطمئنة إلى حد كبير، خاصة مع تلقيه التطعيم ما جعل الأعراض أخف.
وأضاف المتحدث أن الوزير يوصي الجميع بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لتجنب انتشار الإصابة بالفيروس في الفترة الحالية.

المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
إصابة
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مصر
أشرف صبحي
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