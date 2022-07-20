خطوات اختيار رئيس حكومة بريطانيا بعد بقاء مرشحين

مع إعلان بوريس جونسون تنحيه عن منصب رئيس وزراء بريطانيا، عكف حزب المحافظين الحاكم على اختيار زعيم جديد له، سيعلن عنه في الخامس من سبتمبر المقبل.

وسيرث الفائز أغلبية في البرلمان إلى جانب منصب رئيس الوزراء.

وفيما يلي الخطوات التالية بعد انحصار السباق على خلافة جونسون في مرشحين.

- جرت، اليوم الأربعاء، عملية الاختيار النهائية على مستوى البرلمان، حيث النواب من حزب المحافظين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس للتأهل إلى المرحلة النهائية. وعندها، سيدلي نحو 200 ألف من أعضاء الحزب بأصواتهم لاختيار زعيم جديد للحزب.

- في الجولة الأخيرة، التي تستمر من يوليو وحتى سبتمبر، يطلق المرشحان حملتيهما الانتخابيتين ويعملان على كسب أصوات أعضاء الحزب. ويمكن للأعضاء التصويت بالبريد أو عبر الإنترنت، مع احتساب آخر بطاقة واردة من كل عضو في حالة صوت ذلك العضو مرتين. ويجب استلام بطاقات الاقتراع بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الثاني من سبتمبر.

- في الخامس من سبتمبر، إعلان رئيس الوزراء الجديد

يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات ويعلن الحزب الشخص الذي تم انتخابه زعيماً جديداً له.

- في السادس من سبتمبر، جونسون يتوجه إلى القصر الملكي للاستقالة.

قال المتحدث باسم جونسون إن من المتوقع أن يترك منصبه في السادس من سبتمبر، مضيفا أنه سيتوجه إلى قصر بكنجهام لتقديم استقالته إلى الملكة إليزابيث.

المصدر: رويترز