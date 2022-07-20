تضارب التوقعات بشأن تدفق الغاز من روسيا بعد الصيانة

تضاربت تضاربت التوقعات، اليوم الأربعاء، بشأن كمية الغاز التي ستتدفق من خط أنابيب "نورد ستريم1" من روسيا إلى ألمانيا بعد الصيانة.

ورأت توقعات أن تزيد الكمية عن تلك التي كانت تأتي قبل بدء أعمال الصيانة في الخط. بينما ذهبت توقعات أخرى إلى أن تدفق الغاز سيكون بالمستوى الذي كان عليه قبل أعمال الصيانة.أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا أن كمية الغاز ستزيد عن الكمية التي كانت تأتي قبل بدء أعمال الصيانة في الخط.

وكتب رئيس الوكالة كلاوس مولر، على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الكمية التي أعْلِن عن قدومها غداً تبلغ 800 جيجاواط/ساعة.

وحسب الموقع الإلكتروني لخط "نورد ستريم 1"، فإن الكمية التي كانت تضخ في الأيام التي سبقت أعمال الصيانة كانت تقترب من 700 جيجاواط/ساعة.

وأضاف كلاوس أن الكمية الجديدة المتوقعة لا تزال تقل عن نصف الكمية القصوى التي يمكن ضخها عبر الخط.

في الوقت نفسه، قال كلاوس، إن البيانات يمكن أن تتغير غداً، منوها إلى أن الإعلانات الحالية هي مجرد إعلانات مؤقتة.

في المقابل، توقعت شركة "غازكيد" المشغلة لنقطتي استقبال الغاز من خط "نورد ستريم1" في مدينة لوبمين شمال شرق ألمانيا أن يسير نقل الغاز غداً بنفس المستوى الذي كان عليه قبل البدء في أعمال الصيانة أي بنسبة 40% من طاقة النقل القصوى للخط.

المصدر: وكالات