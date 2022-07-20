أميركا تتيح جرعة من لقاح جديد ضد كورونا

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي كزافييه بيسيرا، اليوم الأربعاء، إن لقاح "نوفافاكس" المضاد لكوفيد- 19 للبالغين سيتم إتاحته للأشخاص من سن 18 فما فوق ممن يحتاجون أو يفضلون لقاحاً يعتمد على البروتين في الولايات المتحدة. جاء بيان الوزير بعد أن أوصت بالخطوة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وجاءت موافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد أسبوع من تصريح إدارة الغذاء والدواء لاستخدام لقاح "نوفافاكس" المضاد لكوفيد- 19 للاستخدام الطارئ للأفراد من سن 18 عاماً فما فوق، كلقاح أساسي ضد كوفيد- 19. وقال بيسيرا، في بيان، إن "لقاح نوفافاكس هو أداة مهمة إضافية في مواجهتنا لكوفيد- 19، ويمثل أسلوباً إضافياً نعمل من خلاله على إتاحة لقاحات آمنة وفعالة".