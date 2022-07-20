الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أميركا تتيح جرعة من لقاح جديد ضد كورونا

امرأة تتلقى جرعة من لقاح ضد كورونا
20 يوليو 2022 21:22

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي كزافييه بيسيرا، اليوم الأربعاء، إن لقاح "نوفافاكس" المضاد لكوفيد- 19 للبالغين سيتم إتاحته للأشخاص من سن 18 فما فوق ممن يحتاجون أو يفضلون لقاحاً يعتمد على البروتين في الولايات المتحدة.  
جاء بيان الوزير بعد أن أوصت بالخطوة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وجاءت موافقة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعد أسبوع من تصريح إدارة الغذاء والدواء لاستخدام لقاح "نوفافاكس" المضاد لكوفيد- 19 للاستخدام الطارئ للأفراد من سن 18 عاماً فما فوق، كلقاح أساسي ضد كوفيد- 19.
وقال بيسيرا، في بيان، إن "لقاح نوفافاكس هو أداة مهمة إضافية في مواجهتنا لكوفيد- 19، ويمثل أسلوباً إضافياً نعمل من خلاله على إتاحة لقاحات آمنة وفعالة".

أخبار ذات صلة
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
المصدر: د ب أ
جرعة
لقاح كورونا
نوفافاكس
آخر الأخبار
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
تصاميم جامع النوري والمئذنة الحدباء (من المصدر)
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
كزافييه شاتيل
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©