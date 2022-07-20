حرائق الغابات.. ناقوس خطر من آثار تغير المناخ

واصلت خدمات الطوارئ وفرق الإطفاء مكافحة حرائق الغابات التي اشتعلت في مساحات كبيرة من دول جنوب أوروبا ونفذت السلطات عمليات إجلاء جماعية اليوم الأربعاء بينما تعالت أصوات التحذيرات من عواقب عدم تكثيف الجهود لمكافحة آثار التغير المناخي. واجتاحت جنوب أوروبا موجات شديدة الحرارة منذ الأسبوع الماضي تخطت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في إطار نمط عالمي لارتفاع درجات الحرارة عزاه العلماء والمتخصصون بشكل كبير لتغير المناخ بسبب الأنشطة البشرية. وبينما تراجعت قليلا درجات الحرارة من معدلات قياسية سُجّلت الأسبوع الماضي في مناطق بحوض البحر المتوسط، إلا أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع مجددا في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا. وقال أرماندو سيلفا قائد إدارة الحماية المدنية في المنطقة الشمالية في البرتغال إن درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع والرياح القوية ستعرقل جهود مكافحة أكبر حريق غابات في البلاد والمتركز في بلدية "مورسا". وأتى الحريق على ما بين 38 و46 ميلاً مربعاً من الغابات منذ يوم الأحد ويكافحه نحو 800 رجل إطفاء بمساعدة ست طائرات متخصصة في مكافحة حرائق الغابات. في إسبانيا، التي تكافح فيها فرق الطوارئ حرائق في خمس مناطق، تتوقع هيئة الأرصاد الوطنية أيضاً ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة. واستعرت حرائق غابات في عدة مناطق في إيطاليا من بينها حريق يهدد بحرمان جزء من مدينة "تريستي" شمال شرق البلاد من الكهرباء والماء. ومن المقرر وضع 14 منطقة حضرية من بينا العاصمة روما وميلانو وفلورنسا ضمن أعلى درجات التحذير من الموجة الحارة غدا الخميس. وفر مئات في وسط إيطاليا مع انفجار خزانات غاز في حريق غابات قرب بلدة "لوكا" في إقليم توسكانا بينما فرت أعداد مماثلة في اليونان مع استعار حرائق أججتها الرياح العاتية في مناطق جبلية شمالي العاصمة أثينا. وقد انتشرت حرائق الغابات في شمال شرق إيطاليا إلى منطقة "كارست" في سلوفينيا، مما تسبب في إخلاء أربع قرى قريبة من الحدود، وفقا لموقع "24 يو ار" الإخباري. وقال سريكو سيستان، رئيس وكالة الحماية المدنية في سلوفينيا إن نحو 600 من رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحرائق. ويساعد رجال الإطفاء الإيطاليون نظراءهم السلوفينيين بطائرتين ومروحيتين. واحترقت ثلاثة منازل وأصيب خمسة من رجال الإطفاء على الجانب السلوفيني من الحدود في منطقة تشتعل بها عدة حرائق. وقد أعاق الدخان الكثيف محاولات إخماد الحرائق في المنطقة التي تتميز بالغابات وتيارات المياه الجوفية والكهوف. وقال خبراء الأرصاد في إيطاليا إن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أنحاء شمال ووسط البلاد هذا الأسبوع. لكن هذا الرقم تخطته بالفعل درجات الحرارة في بريطانيا للمرة الأولى في تاريخها أمس الثلاثاء. وشهدت البلاد وفاة 13 شخصا على الأقل لدى ممارستهم السباحة هربا من شدة الحر. وسارع مهندسون في بريطانيا اليوم الأربعاء لإصلاح قضبان السكك الحديدية التي تعرجت بسبب شدة الحرارة في حين كافح رجل الإطفاء خلال الليل للسيطرة على حرائق الغابات. وكان، أمس الثلاثاء، أكثر الأيام التي عملت فيها خدمة إطفاء لندن منذ الحرب العالمية الثانية. وفي اليونان، غطت سحب كثيفة من الدخان السماء فوق جبل "بينتيلي" على بعد نحو 27 كيلومتراً شمال أثينا، حيث يحاول نحو 500 من رجال الإطفاء و120 عربة إطفاء و15 طائرة محملة بالمياه إخماد الحريق. وفي فرنسا، حيث يكافح رجال الإطفاء في منطقة "جيروند" الجنوبية الغربية منذ 12 يوليو لاحتواء حرائق الغابات الضخمة، قال وزير الزراعة مارك فيسنو إن هناك حاجة لاستثمار المزيد من الأموال لمواجهة مثل هذه التهديدات.ومن المتوقع أن تصل هذه الموجة من الحرارة الشديدة إلى الصين في أواخر أغسطس الجاري. كما يتوقع أن يتعرض 100 مليون أميركي لدرجات حرارة تزيد عن 38 درجة مئوية اليوم الأربعاء وأن تصل درجات الحرارة في تكساس، ولويزيانا وأركنسو لمعدلات قياسية.