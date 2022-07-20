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سوناك وتراس في السباق النهائي لرئاسة حكومة بريطانيا

صورة مجمعة للمرشحين سوناك وتراس
20 يوليو 2022 19:38

اختار النواب المحافظون في بريطانيا، اليوم الأربعاء، وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء التي سيقررها أعضاء الحزب.
تقدم سوناك في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين وحصل اليوم الأربعاء على 137 صوتاً، متقدماً على تراس التي جمعت 113 صوتاً.
وأقصيت وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، وفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي.

المصدر: آ ف ب
ريشي سوناك
ليز تراس
رئاسة الحكومة
حزب المحافظين
بريطانيا
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