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"الصحة العالمية" تحذر من احتمال زيادة وفيات "كورونا"

تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
20 يوليو 2022 19:28

حذر تيدروس أدهانوم غبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية من احتمال تزايد أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع المقبلة، بسبب السلالات الجديدة من الفيروس التي ظهرت مؤخرا ويجري البحث بخصوصها حاليا للوقوف على قدرتها على الانتشار والتسبب بالوفيات.
وذكر غبريسيوس، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة فى جنيف أن أعداد الإصابات بالفيروس قد تضاعفت حول العالم فى الأسابيع الماضية.
وحث المدير العام للمنظمة كافة الدول وأنظمتها الصحية على الاستعداد بتعزيز استجابتها، وكذلك استمرار إجراء الاختبارات والتطعيم للفئات الضعيفة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين والعاملين الصحيين.
وحذر من أن المراكز الصحية والمستشفيات في كثير دول العالم ليست مستعدة بالشكل الكافي.

المصدر: وكالات
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
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