روسيا تطلب تدخلاً لتسهيل تصدير إنتاجها من الحبوب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه شدد لدى الأمم المتحدة على ضرورة الحصول على اتفاق لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية المتأثرة بالعقوبات مقابل الإفراج عن الحبوب الأوكرانية العالقة.

وقال لافروف، في مقابلة أجرتها معه وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء "بعثنا بالأمس رسالة إلى الأمين العام (للأمم المتحدة) قلنا فيها ها هي المبادرة بأيديكم، فلنتخذ قرارا يهم الأوكرانيين وآخر يهم الروس".

وأكد أن أوكرانيا رفضت طرح مسألة الحبوب الروسية خلال المفاوضات التي عقدت الأسبوع الماضي في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وقال لافروف "اتفقنا على المبادئ الأساسية لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن عندما طلب وفدنا إضافة قسم ثان (يتعلق بالحبوب التي تنتجها روسيا)، رفض الأوكرانيون الأمر بشكل قاطع. والتزم وفد الأمم المتحدة بالصمت بشكل معيب".

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، برفع القيود على الحبوب الروسية للسماح بإبرام اتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية.

علقت منتجات أوكرانيا الزراعية التي تعد غاية في الأهمية في موانئ البلاد منذ الأزمة الأوكرانية الحالية ما عزز المخاوف من أزمة غذاء عالمية.

وتتأثر صادرات الحبوب والأسمدة الروسية بالعقوبات الغربية التي تؤثر على القضايا اللوجستية وسلاسل التمويل الروسية.



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المصدر: آ ف ب