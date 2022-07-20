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ألمانيا تكشف عن موعد لتوقع استئناف ضخ الغاز الروسي

إحدى منشآت خط أنابيب "نورد ستريم 1" في ألمانيا
20 يوليو 2022 18:22

أظهرت البيانات الأولية لشركة "جازكيد" المشغلة لشبكة الغاز في ألمانيا أن من المنتظر معاودة ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" غدا الخميس بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية.
تشغل "جازكيد" نقطتي استقبال "نورد ستريم 1" في مدينة لوبمين بولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا.
وأوضح الموقع الإلكتروني للشركة أنها تلقت إشعارات بعودة تدفق شحنات الغاز إلى كلتي النقطتين.
كانت متحدثة باسم الشركة قالت إن مثل هذه الإشعارات أو الإخطارات تعد شرطا لنقل كميات تستحق الذكر، مشيرة إلى أن مثل هذه الإخطارات يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير من التسليم الفعلي.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار ليلة أمس إلى معاودة التوريدات بعد انتهاء أعمال الصيانة ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عنه قوله إن "(شركة) جازبروم تفي بالتزاماتها وترغب في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها".
يشار إلى توقف ضخ الغاز عبر أهم خط لواردات الغاز الروسي إلى ألمانيا خلال الأيام العشرة الأخيرة التي استغرقتها أعمال الصيانة الدورية السنوية.
كانت الحكومة الألمانية تتخوف من إمكانية إغلاق صنبور الغاز المار عبر الخط.
تدل تدفقات الغاز، التي تم إخطار "جازكيد" بها، على الأقل على معاودة ضخ الغاز مرة أخرى بوجه عام، لكن البيانات المتوافرة لا تكشف على وجه اليقين ما إذا كان الغاز سيتدفق فعليا اعتبارا من غد وبأي كمية.

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