بايدن يدعو إلى عقد قمة لأفريقيا في واشنطن

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة زعماء دول أفارقة لحضور قمة لأفريقيا في العاصمة واشنطن. وقال بايدن في بيان نُشِر اليوم الأربعاء، إنه يتطلع إلى استقبال الزعماء الأفارقة في واشنطن في الفترة بين 13 حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأضاف بايدن أن «لقاء القمة سيظهر التزام الولايات المتحدة المستمر حيال أفريقيا»، وتابع أنها ستؤكد أيضاً على تعزيز التعاون في الأولويات العالمية المشتركة.

يذكر أن بايدن يسعى منذ توليه مهام منصبه قبل عام ونصف العام إلى إعادة إحياء التحالفات القديمة وعقد تحالفات جديدة. كان بايدن قام مؤخراً بجولة في الشرق الأوسط وقال إنه لا يريد أن يترك فراغاً لروسيا والصين.