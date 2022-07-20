أردوغان يريد كتابة اتفاق «ممر الحبوب»

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق نص وزعته الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، إنه يريد كتابة نص اتفاق محتمل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة، هذا الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق عام الأسبوع الماضي.

وأعلنت أنقرة يوم الاثنين أن اجتماعاً بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيعقد «على الأرجح» هذا الأسبوع.

وقال أردوغان: «تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في إسطنبول الأسبوع الماضي على الخطوط العريضة للعملية بموجب خطة الأمم المتحدة.

والآن نريد ربط هذا الاتفاق بوثيقة مكتوبة». وأضاف أردوغان: «نأمل أن يبدأ تنفيذ الخطة في الأيام المقبلة».

وقال أيضاً إن تركيا وروسيا، الجارتين البحريتين في البحر الأسود، ستواصلان تضامنهما بشأن الغاز الطبيعي ومحطة أكويو للطاقة النووية، مضيفاً أنه ناقش أيضاً شراء طائرات برمائية من روسيا مع بوتين.