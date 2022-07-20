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رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا

أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
20 يوليو 2022 12:00

انتُخب رانيل ويكريميسينجه الذي تولى رئاسة الوزراء في سريلانكا ستّ مرّات، الأربعاء رئيسًا للبلاد خلفًا لغوتابا راجابكسا الذي استقال الأسبوع الماضي إثر فراره إلى الخارج.

وأظهرت نتائج رسمية أن ويكريميسينجه حصل على 134 صوتًا في اقتراع برلماني تنافس فيه ثلاثة مرشحين.

وقد حصل منافسه الرئيسي وزير التربية السابق دولاس الاهابيروما على 82 صوتًا، أما المرشح الثالث وهو اليميني أنورا ديسانايمه فلم ينل سوى ثلاثة أصوات، ما أعطى ويكريميسينغه الغالبية المطلقة من الأصوات.

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