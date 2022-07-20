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المفوضية الأوروبية تعتزم إعلان خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز

المفوضية الأوروبية تعتزم إعلان خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز
20 يوليو 2022 10:53

تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن خطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب حدوث أزمة في الشتاء المقبل في ظل المخاوف من توقف كامل لإمدادات الغاز من روسيا.

وفي مسودة الخطة، المعرضة للتغيير، تحث المفوضية الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على مواصلة الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الغاز وتجنب تحول الموقف إلى أزمة.  

وأضافت المسودة أنه حال تعرض دولتين أو أكثر من أعضاء الاتحاد لموقف طارئ بسبب انخفاض الإمدادات، "سيتم تطبيق إجراءات ملزمة لخفض الطلب على الغاز".

وفي  ظل موجة الحر الشديد التي تتعرض لها أوروبا حاليا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة،  فإن تركيز خطة المفوضية على فصل الشتاء يبدو غير منطقي، في حين تتزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وحذرت وكالة الطاقة الأوروبية يوم الاثنين الماضي من أن جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين إمدادات غاز بعيدا عن روسيا ليست كافية لتجنب  نقص الإمدادات خلال الشتاء، ودعت إلى تقليل الطلب لضمان زيادة مستويات 
الاحتياطي في وقت ملء المستودعات قبل حلول فصل الشتاء.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين يوم الاثنين الماضي عن شراكة جديدة في مجال الطاقة  مع أذربيجان تستهدف استيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني بحلول 2027.

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