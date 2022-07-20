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بوتين: أوكرانيا لم تنفذ اتفاق السلام الأولي

بوتين
20 يوليو 2022 10:37

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب أوكرانيا للوفاء بشروط ما وصفه باتفاق سلام أولي أُبرم في مارس.

ولم يصدر بعد رد من الحكومة الأوكرانية على تصريحات بوتين.

وردا على سؤال بشأن اجتماع محتمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بوتين إن كييف لم تلتزم ببنود اتفاق السلام الأولي الذي قال إنه "أُنجز عمليا" في مارس، دون الخوض في تفاصيل.

وجرت مفاوضات في مارس، قدم خلالها الجانبان مقترحات ولكن دون تحقيق انفراجة.

وقال بوتين، الذي ظهر في تلفزيون روسيا الرسمي وهو يجيب على أسئلة وسائل الإعلام ،إن موسكو مستعدة لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكنها تريد أيضا إزالة القيود المتبقية على صادرات الحبوب الروسية.

وكان بوتين قد قال أمس الثلاثاء إن جميع القضايا المتعلقة بشحنات الحبوب لم تُحل بعد، "لكن حقيقة وجود تحركات أمر جيد بالفعل".

 

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