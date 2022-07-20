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بايدن وزوجته يستقبلان سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض

جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن(يسار) يرحبان بالسيدة الأولى الأوكرانية زيلينسكا في البيت الأبيض
20 يوليو 2022 08:53

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض في زيارة تأتي قبل كلمة لها أمام الكونجرس اليوم الأربعاء.
ورحبت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجيل بايدن وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأميركي.

وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض.

وكانت جيل بايدن قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو، حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع "نتائج مهمة" من اجتماعات زوجته في واشنطن.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأميركي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي وتعزيز المساعدة الإنسانية.

وقال إن الكلمة التي ستلقيها زوجته أمام الكونجرس ستكون مهمة، مضيفا "أعتقد بشدة أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة سيصغون إليها".

وقالت جيل بايدن في بداية اجتماعهما "عندما عدت، كان من بين الأشياء التي قلتها إنه لا يمكنك الدخول إلى منطقة حرب والعودة دون أن تشعر بحزن الناس وآلامهم".

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