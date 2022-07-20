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مقتل وإصابة عناصر من الشرطة بهجوم لـ" داعش" شمال العراق

أفراد من الشرطة العراقية في الشارع
20 يوليو 2022 07:58

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل وإصابة 8 عناصر من قوات الشرطة العراقية الاتحادية في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين شمال العراق.

وقال المصدر إن عناصر داعش هاجموا قوات الشرطة الاتحادية "فرقة 17" فجر اليوم في قرية المالحة بمنطقة مطيبيجة ، موضحا أن القوات الأمنية ردت على الهجوم الذي شنته عصابات داعش، لافتا النظر إلى مقتل أربعة من عناصر الشرطة العراقية وإصابة أربعة آخرين دون معرفة خسائر التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن عدد منفذي الهجوم كان 15 عنصرا من داعش، مفيدا أنه عقب انتهاء الهجوم شرعت القوات الأمنية في إجراء عملية تمشيط لتعقب أي عناصر مسلحة.

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