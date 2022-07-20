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تونس تكافح للسيطرة على الحرائق.. ومساعدات من الجزائر

تونس تكافح للسيطرة على الحرائق.. ومساعدات من الجزائر
20 يوليو 2022 07:49

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إرسال طائرتين وشاحنات إطفاء إلى تونس لمساعدتها في إخماد حرائق ضخمة اندلعت في غابات بجبل في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بإرسال حوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية، و20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير، بعد طلب من الرئاسة التونسية، على أن تصل هذه الإمدادات خلال ساعات.

وتكافح فرق الإطفاء مدعومة بمروحيات عسكرية للسيطرة على حريق ضخم شب بجبل برج السدرية وبات يهدد المناطق السكنية المجاورة. وغطت ألسنة اللهب وسحب ضخمة من الدخان مساحات من الجبل ويمكن ملاحظتها 
على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية في ولاية بن عروس في تصريحات لراديو "موزاييك" الخاص، بإرسال 16 شاحنة إطفاء وتجهيز مراكز إيواء للسكان تحسبا لتوسع الحرائق.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبة في التحرك وسط المرتفعات بسبب الطرق الوعرة. وشهدت العاصمة وضواحيها درجات حرارة مرتفعة الثلاثاء ناهزت في أقصاها40 درجة مئوية وتسببت في حريق عند ساعات الظهر في أرض زراعية بجهة منوبة.

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