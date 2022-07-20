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موجة شديدة الحرارة تجتاح أنحاء الولايات المتحدة

يقوم عامل في المتنزهات بدوريات في أمسية حارة في مدينة نيويورك
20 يوليو 2022 07:32

تجتاح موجة شديدة الحرارة أنحاء الولايات المتحدة امتداداً من ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي وحتى ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، وسط تحذيرات من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية الأميركية الثلاثاء، حسبما أفادت محطة سي بي إس نيوز الأميركية.

ونقلت المحطة عن الهيئة قولها إنه من المتوقع تسجيل أكثر من 60 رقما قياسيا جديدا في 20 ولاية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يعادل أكثر من 44 درجة مئوية ، تعرض سد هوفر الذي يزود كلا من ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بالكهرباء، لانفجار أحد المحولات.

وقالت السلطات إنه تم احتواء الحريق بنسبة 10 % تقريبا مع احتراق 4000 فدان حتى مساء الثلاثاء.

وقال المركز الوطني لمكافحة الحرائق إن أمس الثلاثاء ، شهد اشتعال نحو 85 حريقا كبيرا تسبب في أضرار بالغة لنحو ثلاثة ملايين فدان في 13 ولاية.

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