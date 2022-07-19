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حرائق الغابات تستعر في إيطاليا

حرائق غابات في إيطاليا
20 يوليو 2022 01:10

تمكن رجال الإطفاء في إقليم توسكانا الإيطالي من إجلاء أكثر من 100 شخص من منازلهم إلى مكان آمن بعد اشتعال حرائق غابات كبيرة قرب منازلهم.
وقالت فرقة الإطفاء، مساء الثلاثاء، إن عمال الإنقاذ  نفذوا عملية إجلاء لأشخاص من بلدة "فيبيالا" الصغيرة. وتسبب الحريق، الذي اندلع في بلدية "مساروسا" بالفعل، في استمرار انشغال خدمات الطوارئ منذ مساء الاثنين.
وأوضح يوجينيو جياني، الرئيس الإقليمي لمنطقة توسكانا، أن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي 400 هكتار. ووصل الدخان بالفعل إلى الأقاليم المجاورة.
وأظهرت الصور دخانا كثيفا داكنا يتصاعد من مرتفع تكسوه الغابات. كانت خمس مروحيات وأربع طائرات إطفاء تشارك في إطفاء الحريق من الجو.
وأفادت وسائل الإعلام أن هناك انقطاعات قصيرة في خط القطار السريع بين مدينتي فلورنسا وروما بسبب حريق بالقرب من خط السكك الحديدية في أليرونا.
وتسبب حريق كبير في إحدى الغابات بشمال شرق إيطاليا في استمرار انشغال رجال الإطفاء. وأغلق قطاع من الطريق السريع مؤقتا. ونقلت السلطات عمال محطة تحصيل رسوم إلى مكان آمن مع اقتراب ألسنة اللهب.

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