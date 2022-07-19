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تضاعف إصابات «كورونا» في أوروبا ثلاث مرات في 6 أسابيع

تضاعف إصابات «كورونا» في أوروبا ثلاث مرات في 6 أسابيع
20 يوليو 2022 02:12

كوبنهاجن (وكالات)

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تضاعف عدد إصابات فيروس كورونا في أنحاء أوروبا بواقع ثلاث مرات خلال الأسابيع الستة الماضية، ما يشير إلى تحد كبير يواجه نظام الرعاية الصحية في القارة لبقية العام، وفقاً للمكاتب الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية.
وقال هانز كلوج، مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا: «رسالتي إلى الحكومات وسلطات الصحة هي: التحرك الآن للاستعداد للأشهر المقبلة».
وأشار إلى أنه «في الوقت الحالي، يشهد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث فصل الشتاء، موسم إنفلونزا نشطا للغاية، والذي يضع إلى جانب كورونا ضغطاً مستمراً على النظم الصحية».
وقال: «قد نرى سيناريو مماثلا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يأتي في الخريف ويستمر إلى الشتاء، إذا تحركت السلطات الصحية الآن، فإنه يمكنها المساعدة في تقليل الاضطرابات المتوقعة في المجتمع، بما في ذلك غياب العاملين في خدمات الرعاية الصحية وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية وتعثر الأعمال التجارية وفوضى السفر».
وأشار كلوج إلى تسجيل 3 ملايين حالة جديدة الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه أضاف أن حالات دخول الرعاية المركزة لا تزال منخفضة نسبياً.

كورونا
كوفيد 19
أوروبا
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