«الرئاسي»: لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات

بنغازي (الاتحاد)

أكد المجلس الرئاسي الليبي أن لا حل في البلاد إلا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أهمية الوصول إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي «النواب والدولة» لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي أن الوصول إلى الحل في ليبيا، يستوجب المرور بانتخابات برلمانية ورئاسية بمشاركة الجميع. واستعرض اللافي خلال لقائه أمس في طرابلس، سفير التشيك لدى ليبيا جان فيسيتال، رؤية مشروع المصالحة الوطنية، وتواصل العمل على صياغة ميثاق سلمي اجتماعي وطني، يتوافق عليه الجميع.

واستعرض اللقاء سبل إنجاح العملية السياسية في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية، وأهمية الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

وأشاد السفير التشيكي، بجهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، وتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، وسعيه الحثيث لجمع شمل الليبيين من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وحيادية وشفافية التعامل مع كل الأطراف السياسية.