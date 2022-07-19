قادة عسكريون: بدء خطوات توحيد الجيش الليبي

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد قادة الجيش الليبي رفضهم التام لعودة الاقتتال بين الليبيين، مشددين على نبذهم العنف ودعمهم الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وضرورة الشروع في الخطوات الواقعية لتوحيد مؤسسة الجيش.

وفي البيان الختامي المشترك لقيادات المؤسسة العسكرية التي عقدت اجتماعاتها في طرابلس، وناقشت خلالها العديد من القضايا لتحديد الخطوات المتفق عليها ووضعها قيد التنفيذ، اتُّفِق على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك انطلاقًا من واجبها الوطني وشعورها بخطورة المرحلة وحاجة البلاد لتوحيدها.

وعقد الاجتماع على مدى يومين بحضور رئيس الأركان التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد في طرابلس.

وأكد البيان ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، ووضع أسس لتبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة، والاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركه حسب الإمكانات المتوفرة.

كما أُقِرَّ تفعيل القوة المشتركة المتفق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية.

وأشاد البيان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك تأكيد خروج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وكشف البيان أنه شُكِّلت خلال الاجتماعات لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين للوصول إلى نتائج عملية في هذا الشأن، مؤكدة ضرورة المضي قدماً في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهاجرين كافة إلى ديارهم.

في غضون ذلك، أقدمت مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة، على قطع الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها، وبالتحديد في منطقة «الوشكة»، القريبة من مدينة سرت.

وقالت مصادر محلية، إن المسلحين قطعوا الطريق أمام المارة وسيارات نقل البضائع، بالإضافة إلى قافلة من شاحنات الوقود، كانت متجهة من مستودع مصراتة النفطي إلى سرت، وهددوا بإطلاق النار عليها وتفجيرها.

وأرجع المسلحون تحركهم لرفض زيارة الفريق عبد الرازق الناظوري، إلى طرابلس، حيث حضر برفقة رئيس أركان المنطقة الغربية، محمد الحداد، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وفي سياق آخر، شدد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي فتحي باشاغا خلال حديثه مع المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية أي شكل من أشكال الصراع السياسي.

أكد باشاغا عبر تغريدة على «تويتر» على أهمية الحفاظ على الحياد والشفافية في إدارة الثروة النفطية لما فيه مصلحة ليبيا.

واتفق الجانبان على أن استخدام العنف أمر غير مقبول، وأن استئناف إنتاج النفط يصب في مصلحة الشعب الليبي وهذا الأمر يتطلب آليات واضحة ومنضبطة لإدارة عائدات النفط وفق القانون ومع السيادة الوطنية الليبية.