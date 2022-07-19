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رئيس تونس: جهات تسعى لإفشال الاستفتاء على الدستور

رئيس تونس: جهات تسعى لإفشال الاستفتاء على الدستور
20 يوليو 2022 02:14

تونس (الاتحاد)

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بعض الجهات «المناوئة لسيادة الشعب» تحاول إفشال مسار الاستفتاء على الدستور المزمع إجراءه في الـ 25 من هذا الشهر. وشدد الرئيس التونسي، خلال لقائه، أمس، رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان في قصر قرطاج، على ضرورة التزام الجميع بالقانون، منبّهاً إلى أن بعض الجهات «المناوئة لسيادة الشعب» تحاول يائسة إفشال الاستفتاء على الدستور بشتى الوسائل التي دأبوا عليها في السابق.
وتناول اللقاء عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء. وفي سياق آخر، وعد الرئيس التونسي بتحقيق جملة من المشاريع الكبرى، قائلاً إن «ذلك ليس للعبور من منطقة إلى أخرى، بل من ضفة في التاريخ إلى ضفة أخرى».
جاء تصريح سعيّد خلال إشرافه على انطلاق أشغال الجزء الأوّل من مشروع جسر بنزرت، في منطقة «العين الكبيرة» أمس.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس انتقد تأخر انطلاق المشروع، قائلاً: «إذا كانت الدراسات جاهزة من مدة والتمويل متوافراً والإطارات موجودة لماذا يتأخر المشروع».
وأرجع سعيّد سبب التأخير إلى الوضع السياسي الذي كان سائداً في البلاد والذي كاد يطيح بالدولة، على حدّ قوله.

تونس
الرئيس التونسي
قيس سعيد
نجلاء بودن
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