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تشكيل لجنة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية

البرلمان العراقي (أرشيفية)
20 يوليو 2022 00:46

أفادت مصادر عراقية، الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتسمية مرشح في غضون اليومين المقبلين لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وذكرت المصادر أن اللجنة أوكلت إليها مهمة حسم تسمية المرشح.
وأوضحت المصادر إن قائمة أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة تضم كلا من حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان وعلي الشكري وقاسم الأعرجي، وجميعهم سبق أن تسلموا مناصب قيادية ووزارية في الحكومات العراقية السابقة والحالية.
ولم تتضح بعد مخرجات الاجتماعات بين الأطراف الكردية بشأن تسمية مرشح متفق عليه بين الحزبين الكرديين البارزين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.

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