مقتل وإصابة 18 جندياً يمنياً بخروقات حوثية للهدنة

عدن (الاتحاد)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية، 186 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومين، في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب. وتوزّعت الخروقات بين 71 خرقًا في محور «حيس» جنوب الحديدة، و33 خرقًا في محور «البرح» غرب تعز، و27 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و25 خرقاً غرب محافظة حجة، و21 خرقاً في جبهات محور تعز، و7 خروقات شرق «حزم» بالجوف، وخرقان في جبهات محافظة صعدة. وفي مقدّمة الخروقات، محاولات تسلل نفّذتها الميليشيات الإرهابية باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وجبهة «بني حسن» غرب حجة، وأفشلتها قوات الجيش.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات والقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل ثلاثة جنود وإصابة 15 آخرين. كما نشطت الميليشيات الحوثية في استحداث مواقع ونصب قناصة ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

في غضون ذلك، قتل طفل وجرح آخر من أهالي قرية «الجريبة» بمديرية «الدريهمي» بمحافظة الحديدة بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر محلية أن «الطفل مناجي يحيى جروب مجمشي 12 عاماً قتل، فيما أصيب الطفل رضوان شبيل جروب مجمشي 11 عاماً بانفجار لغم عثرا عليه بين أشجار».