الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يأسف لرفض «الحوثي» رفع الحصار عن تعز

أرشيفية
20 يوليو 2022 02:13

أبوظبي، عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إجلاء المئات من شمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد لرفض ميليشيات الحوثي الإرهابية اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن إعادة فتح الطرق لا سيما المحيطة بتعز.
وقال الاتحاد في بيان له أمس: إن «إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم في الهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء».
وحث الاتحاد الأوروبي ميليشيات الحوثي على إعادة النظر وقبول اقتراح المبعوث الأممي، داعياً جميع الأطراف إلى قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة 6 أشهر بعد 2 أغسطس القادم.
وأضاف البيان: «لقد كسرت الهدنة الجمود الدبلوماسي وجلبت منافع ملموسة غير مسبوقة لليمنيين، ويجب ألا يضيع هذا الزخم».
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن استمرار حصار مليشيات الحوثي لمدينة تعز يعرقل جهود السلام.
وقال ابن مبارك خلال اتصال هاتفي مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن أمس، إن إصرار الميليشيات على عدم رفع الحصار عن المدنيين يؤكد عدم جاهزيتها لاستحقاقات السلام.
وعبر بن مبارك عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للمساهمة في حل الأزمة، ومثمناً الموقف الأميركي المؤكد على ضرورة إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية.
من جانبه، أكد السفير الأميركي وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمها للحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

الاتحاد الأوروبي
تعز
ميليشيات الحوثي
اليمن
آخر الأخبار
تشهد مناطق عدة في أوروبا انتشار حرائق الغابات
عربي ودولي
إجلاء المئات من شمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات
اليوم 12:19
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©