القوات الروسية تحقق تقدماً في دونباس

أحرزت القوات الروسية مكاسب على الأرض في القتال حول منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا، وفقاً لمصادر أوكرانية. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، في تقريرها حول الوضع مساء اليوم الثلاثاء، إن روسيا "نفذت هجوما في منطقة بوكروفسكي، محرزاً نجاحاً جزئياً، ومحصناً نفسه في الطرف الجنوبي للمنطقة". بوكروفسكي هي منطقة سكنية تبعد 10 كيلومترات إلى الشرق من مركز "باخموت" المهم للنقل في إقليم دونيتسك. ويعتبر خط سيفرسك-سوليدار- باخموت هو خط الدفاع التالي في مواجهة مدن سلوفيانسك وكراماتورسك. وفي جنوب أوكرانيا، في منطقة خيرسون، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوجود معارك بالمدفعية والدبابات دون تغيير في خط المواجهة.