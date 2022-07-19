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مخاوف من جدري القردة وسط تفشٍ في شيكاغو

مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
19 يوليو 2022 23:54

سجل مسؤولو الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأميركية 173 حالة إصابة بجدري القردة، أمس الاثنين، مقارنة بـ 105 حالات الأسبوع الماضي.
ويطالب مسؤولو الصحة بزيادة تتبع الحالات المخالطة والتوعية العامة والتثقيف. ويحذر الأطباء من انتشار كبير للفيروس بين السكان، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" اليوم الثلاثاء.  
وذكر أندرو بوتشانان المتحدث باسم قطاع الصحة العامة في شيكاغو أنه تم نقل تسعة من سكان المدينة إلى المستشفى بسبب المرض. وأوضح أن المدينة تلقت أكثر من 5400 جرعة من اللقاح وتتوقع 15 ألف جرعة أخرى في الأيام المقبلة. وطلبت الحكومة الاتحادية الحصول على ملايين الجرعات.
 وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه منذ أوائل مايو الماضي، شهدت الإصابات بجدري القردة تزايداً في مناطق خارج غرب ووسط أفريقيا، حيث يستوطن الفيروس عادة.
وقالت المنظمة، إن جدري القردة لا يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية في الوقت الراهن، ولكن من المقرر أن تعقد مراجعة لموقفها.
ووردت تقارير عن إصابات بجدري القردة في عشرات الدول.

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