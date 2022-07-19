الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محكمة بريطانية تنظر إمكانية تنظيم استفتاء لاستقلال اسكتلندا

نيكولا ستورجن رئيسة وزراء اسكتلندا
19 يوليو 2022 23:37

تنظر المحكمة العليا البريطانية في حجج بشأن إمكانية إجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا.
وأحالت دوروثي باين محامية التاج، وهي أبرز مستشار قانوني للحكومة الاسكتلندية، القضية إلى المحكمة العليا في وقت سابق من الشهر الجاري من أجل تحديد ما إذا كان الاستفتاء، الذي تعتزم رئيسة الوزراء نيكولا سترجن أن تجريه في 19 أكتوبر 2023 سيكون في إطار السلطة أو الأهلية التشريعية للبرلمان الاسكتلندي.
وفي ملف الدعوى، طرحت باين السؤال التالي "هل بند مشروع الاستفتاء المقترح على استقلال اسكتلندا الذي ينص على أن السؤال الذي سيتم توجيهه في استفتاء هو هل يتعين أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟ يرتبط بالأمور المحفوظة"، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وكانت الحكومة البريطانية دعت إلى رفض القضية قبل وصولها إلى جلسة استماع رسمية، معتبرة أن إحالة القضية للمحكمة "سابقة لأوانها".

أخبار ذات صلة
إجلاء المئات من شمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
المصدر: د ب أ
استفتاء
اسكتلندا
بريطانيا
آخر الأخبار
تشهد مناطق عدة في أوروبا انتشار حرائق الغابات
عربي ودولي
إجلاء المئات من شمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات
اليوم 12:19
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©