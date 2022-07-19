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الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على تنسيق سياسات الاقتصاد

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي
19 يوليو 2022 22:55

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تحسين الاتصالات والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي.
يأتي ذلك في ختام الجولة التاسعة من الحوار الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين الصين والتكتل الأوروبي.
واتفق الجانبان أيضا على المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتحسين الالتزام بالقواعد وآلية التجارة متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية بهدف تسهيل التجارة الحرة والاستثمار وتشجيع المنافسة العادلة وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
ترأس جولة المحادثات، التي عقدت عبر تقنية الفيديو، ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني وفالديس دومبروفسكيس النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية.

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