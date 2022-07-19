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حريق غابة ضخم يشب قرب العاصمة تونس

حريق غابة قرب العاصمة تونس
19 يوليو 2022 22:47

تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على حريق ضخم شب، اليوم الثلاثاء، في غابات بجبل "برج السدرية" في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تونس.
تعلو سحب ضخمة من الدخان فوق الجبل ويمكن ملاحظتها على مسافة كيلومترات من مكان الحريق.
وقال  معز تريعة متحدث باسم الحماية المدنية إن وحداتها والسلطات المحلية دفعت بعشر شاحنات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى الحي السكني القريب.
يواجه رجال الإطفاء صعوبة في التحرك وسط المرتفعات بسبب الطرق الوعرة، وفق المتحدث.
شهدت العاصمة وضواحيها درجات حرارة مرتفعة، اليوم الثلاثاء، ناهزت في أقصاها أربعين درجة مئوية كانت قد تسببت في حريق آخر عند ساعات الظهر في أرض زراعية بجهة منوبة.

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