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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم موجات الحر حتى 2060

أرشيفية
19 يوليو 2022 22:30

حذرت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية من أن موجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ التي تسببت في ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها اليوم الثلاثاء ستصبح أكثر شيوعا وأكثر حدة في العقود القادمة.

وقال بيتري تالاس الأمين العام المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في إيجاز صحفي في جنيف إن "الاتجاه السلبي للمناخ سوف يستمر حتى 2060 على الأقل".

وتابع "موجات الحر هذه أصبحت أكثر حدوثا بسبب تغير المناخ"، وألقى باللائمة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشبه تالاس وضع المناخ برياضي يقوم بتحسين أدائه من خلال تناول عقاقير غير قانونية.

وأضاف "كنا نقوم بإعطاء المناخ منشطات من خلال ضخ المزيد من ثاني أكسيد الكربون".

وفي الأسبوع الماضي، خلقت الظروف الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة ظروفا مثالية لاشتعال الحرائق وانتشارها بسرعة في أجزاء كثيرة من أوروبا.

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وواصلت حرائق الغابات التي أجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم انتشارها في إيطاليا وفرنسا اليوم الثلاثاء، حيث أحبطت الرياح العاتية جهود رجال الإطفاء.

وتمكن رجال الاطفاء الإيطاليون من نقل 30 شخصا إلى مكان آمن عقب اندلاع حريق في بلدية ماساروسا شمال بيزا في توسكاني مساء أمس الاثنين.

وساعدت رياح شمالية-شرقية في تأجيج ألسنة اللهب، مما هدد المنازل في المنطقة.

وتم إغلاق جسر يربط بين بلدة لوكا في توسكاني بمنطقة فيارجيو الساحلية لفترة. وقدمت ثلاث مروحيات وطائراتان الدعم لرجال الإطفاء في المنطقة.

المصدر: وكالات
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