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خفض الإنتاج في مفاعلين نوويين في بلجيكا بسبب الحر

أرشيفية
19 يوليو 2022 22:00

قالت شركة إنجي المشغلة لمفاعلين نوويين في بلجيكا في مذكرة اليوم الثلاثاء إن الإنتاج في المفاعلين انخفض بأكثر من النصف لأن المياه التي تعمل على التبريد ساخنة جداً بسبب موجة حارة.

وانخفض الإنتاج في مفاعل دويل1 بواقع 240 ميجاوات إلى 205 ميجاوات كما انخفض الإنتاج في مفاعل دويل2 بواقع 241 ميجاوات إلى 204 ميجاوات.

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وجاء في مذكرة شركة نورد بول، التي تدير سوق الطاقة الرائدة في أوروبا، أن انخفاض الإنتاج جزئيا من المقرر أن يستمر حتى صباح غد الأربعاء.

وتعاني بلجيكا حالياً مثل كثير من الدول الأوروبية من موجة حارة لن تستمر طويلا ويُتوقع أن تتجاوز فيها درجات الحرارة 35 درجة مئوية في الأيام المقبلة.

المصدر: وام
الطاقة النووية
موجة حر
إيطاليا
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