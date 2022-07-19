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تحديد موعد للنظر في دعوى تويتر ضد ماسك

شعار شركة تويتر
19 يوليو 2022 21:27

حدد قاض في ولاية ديلاوير، اليوم الثلاثاء، أكتوبر المقبل موعداً للنظر في دعوى قضائية رفعتها شركة تويتر لمنع إيلون ماسك من سحب عرض بقيمة 44 مليار دولار أميركي للاستحواذ على الشركة.
وطرحت شركة تويتر وماسك عدة مقترحات لموعد النظر في الدعوى القضائية أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، وكان ماسك يضغط من أجل إجراء المحاكمة في فبراير 2023.
تطالب الشركة، في دعواها، بإلزام أغنى رجل في العالم بالاتفاق الذي توصلت إليه معه لشراء منصتها للتواصل الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه.ورفعت تويتر دعوى قضائية على ماسك وطلبت من قاض في ولاية ديلاوير أن يأمره بإكمال الاستحواذ بالسعر المتفق عليه والبالغ 54.20 دولار للسهم.
وتراجعت أسهم تويتر من أكثر من 50 دولاراً للسهم الواحد عندما أُعلن عن الصفقة في أبريلالماضي إلى أقل من 33 دولاراً للسهم الأسبوع الماضي. وأُغلق سهم تويتر، أمس الاثنين، عند 38.41 دولار.

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المصدر: وكالات
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دعوى قضائية
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