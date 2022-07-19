فرنسا تكافح موجة حر شديد وحرائق غابات

يكافح عمال الإطفاء، اليوم الثلاثاء، في جنوب غرب فرنسا لاحتواء حرائق غابات هائلة بينما تستمر موجة حر شديد. شهدت منطقة "جيروند"، التي تنتشر فيها زراعة العنب، أكبر حرائق غابات منذ أكثر من 30 عاما. وقالت السلطات إن رجلا اعتُقل للاشتباه في أنه أشعل حريقا عمدا. وتنتشر الحرائق على مساحة 19300 هكتار في المناطق الريفية المحيطة بمدينة بوردو منذ 12 يوليو الجاري مما أجبر 34 ألف نسمة على إخلاء منازلهم. يكافح الحرائق زهاء ألفي عامل إطفاء مدعومين بثماني طائرات قاذفة للماء. وقالت سلطات المنطقة في بيان "على الرغم من المكافحة برا وجوا، لم يستقر الوضع بعد"، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. وخلصت دراسة، نشرها علماء المناخ في عدد يونيو من دورية "انفايرونمنتال ريسيرش: كلايمت" إلى أنه من المحتمل جدا أن يكون تغير المناخ قد زاد الموجات الحارة سوءا. وأفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة في فبراير 2022 أنه مع تغير المناخ الذي يسببه الإنسان والذي يؤدي إلى الجفاف، من المتوقع أن يزداد عدد حرائق الغابات الشديدة بنسبة 30 بالمئة في غضون 28 عاما. ويستعد جنوب وغرب ألمانيا وبلجيكا أيضا لتسجيل درجات حرارة يحتمل أن تكون قياسية مع توجه الموجة الحارة شمالا وشرقا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا إن البلاد سجلت درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء لأول مرة على الإطلاق في المملكة المتحدة.