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الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على روسيا

أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع أمام مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل
19 يوليو 2022 19:30

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تخفيف القيود على مصارف روسية. 
واقترحت بروكسل الإفراج عن "بعض أموال" المصارف الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة، بحسب وثيقة.وقال دبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الدول الأعضاء "تريد أن توضح تماماً أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا".
وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل، المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي غداً الأربعاء، سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي "في.تي.بي" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"أوتكريتي بنك" و"برومسفياز بنك" و"بنك روسيا".
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن عقوبات جديدة ستفرض غداً الأربعاء تشمل "سبيربنك"، أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.
وقال مسؤول، إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة، يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.

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