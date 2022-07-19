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ميقاتي يجدد التزام لبنان بالقرارات الدولية

ميقاتي يستقبل الجنرال ارولدو لازارو قائد قوات "يونيفيل"
19 يوليو 2022 19:19

جدد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بتنفيذ القرارات الدولية وتمسكه بدور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل".
جاءت تصريحات ميقاتي خلال استقباله قائد قوات "يونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وجدّد ميقاتي خلال اللقاء "التزام لبنان بتنفيذ القرارات الدولية وتمسكه بدور ومهام قوات يونيفيل العاملة في الجنوب".
من جهته، أكد قائد يونيفيل "مواصلة العمل والتعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب".
وأشار الجنرال لازارو إلى عقد جلسة للتشاور بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن عمل "يونيفيل" في 21 يوليو الحالي تعقبها مناقشة تمديد مهمة "يونيفيل" بناء على طلب لبنان.
يذكر أن يونيفيل كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978.

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