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«الصحة العالمية» تدعو أوروبا للحذر من «كورونا»

عينات للكشف عن فيروس كورونا
19 يوليو 2022 18:07

حذّر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من خريف وشتاء «صعبين» وسط انتشار موجة صيفية من الإصابات بمرض «كوفيد-19»، وانخفاض عمليات مراقبة المرض في الدول الأعضاء.
ورافقت التحذير دعوة من المنظمة إلى البلدان لـ«معالجة الثغرات فوراً في مراقبة الجائحة وتتبعها والاستجابة لها لتجنب وفيات واضطرابات شديدة».
وقال هانز كلوغه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في بيان «في هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت إليكم عن موجة جديدة من (كوفيد-19) تجتاح المنطقة، تقودها المتحوّرة دلتا وسط رفع القيود وزيادة الاختلاط الاجتماعي».
وأضاف «من الواضح الآن أننا في وضع مماثل للصيف الماضي، لكن هذه المرة موجة (كوفيد-19) المستمرة مدفوعة بسلالات فرعية من المتحوّرة أوميكرون».
 وأوضح البيان أن الارتفاع السريع في الإصابات مصحوباً بـ«انخفاض مراقبة الفيروس» يدفع المنظمة إلى «توقع خريف وشتاء صعبين في المنطقة الأوروبية».
كما طالبت المنظمة بإطلاق استراتيجية «كوفيد-19» لفصلي الخريف والشتاء «بهدف المساعدة في الاستعداد لموجات العدوى المقبلة».
وأوضح كلوغه «إذا انتظرنا حتى الخريف للعمل، سيكون الأوان قد فات».
وتنص الاستراتيجية على زيادة نسبة التطعيم بين السكان وإعطاء جرعة معززة ثانية للأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة ولمجموعات محددة معرضة للخطر، بالإضافة إلى استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام.
وقال كلوغه، إن عدد الإصابات الجديدة في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، ارتفع ثلاث مرات في الأسابيع الستة الماضية.
وسجلت المنطقة 2.585.734 إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

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