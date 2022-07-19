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الاتحاد الأوروبي يستعد لاحتمال توقف ضخ الغاز الروسي

خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز
19 يوليو 2022 17:41

قال متحدث إن المفوضية الأوروبية تخطط لمختلف السيناريوهات فيما يتعلق بتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 1" بما في ذلك احتمال عدم استئناف الإمدادات يوم الخميس الذي من المقرر أن تنتهي خلاله عمليات الصيانة في الخط.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء "نتحسب لكل سيناريو محتمل، وأحد السيناريوهات التي يتعين علينا أن نتحسب لها في التخطيط للطوارئ احتمال عدم استئناف التدفقات".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن يوهانيس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، أن المفوضية الأوروبية لا تتوقع أن يستأنف "نورد ستريم 1" العمل بعد الصيانة السنوية له التي تستمر عشرة أيام.
ونقلت الصحيفة عن هان قوله في سنغافورة "نعمل على افتراض ألا يعود (الخط) إلى التشغيل".
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "نعمل على أسوأ سيناريو ممكن. هذا السيناريو، والافتراض الناتج عنه، هو أن (شركة) جازبروم (الروسية) لن تضح أي غاز إلى أوروبا بعد الآن... نؤسس خطط استعدادنا لفصل الشتاء على أسوأ سيناريو محتمل".

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