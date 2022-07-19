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أوكرانيا تختار مدعياً عاماً جديداً لمكافحة الفساد

من العاصمة كييف
19 يوليو 2022 17:28

قال البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا اختارت محققاً متمرساً لرئاسة مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وإنه في انتظار موافقة الادعاء العام للبلاد.

وأضاف في بيان أن لجنة المنافسة الخاصة اختارت أولكسندر كليمينكو في عملية استمرت عدة أشهر. وعمل كليمينكو فيما مضى في المكتب الوطني لمكافحة الفساد، وهو هيئة حكومية أخرى.

ويعتبر التقدم في مكافحة الفساد، بما في ذلك تعيين مدع عام لمكافحته، أحد التزامات كييف طويلة الأمد تجاه شركائها الغربيين. وكان الرئيس السابق لمكتب المدعي العام لمكافحة الفساد قد استقال منذ ما يقرب من عامين.

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وزادت حاجة كييف للدعم المالي والسياسي والعسكري بشكل حاد منذ أن الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقال البيان: «لم يتبق سوى خطوة واحدة قبل تعيينه. هذا القرار يجب أن يوقعه المدعي العام».

وليس من الواضح مدى السرعة التي ستتمكن بها أوكرانيا من إتمام العملية لأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أوقف المدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا عن مهامها.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
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